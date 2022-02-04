Tayfur Bingöl: Tek hayalim Beşiktaş'a transfer olabilmek

4 Şubat 2022 Cuma 21:26 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 21:26

Aytemiz Alanyaspor, Tayfur Bingöl'le 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Bingöl, imza sonrasında konuştu.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Tayfur Bingöl, takımıyla olan sözleşmesini 3 yıllığına uzattı.

İmza töreninde konuşan Bingöl, "Bana verdikleri değer için başkanıma ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. 3 yıl daha yeni bir sözleşme imzaladım. Gayet mutluyum. Daha sonara tek bir hayalim var. Aytemiz Alanyaspor Kulübü futbolcusu olarak Beşiktaş'a transfer olabilmek. Bu olursa hayalim gerçekleşmiş olacak, olmasa da futbolu Aytemiz Alanyaspor'da bırakmak istiyorum. Temennim bu yönde. İnşallah nasip olur." dedi.