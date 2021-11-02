Taylan Antalyalı alacağı ücreti sormadan imzayı attı!

Sabah 2 Kasım 2021 Salı 10:25 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 10:25

Performansı ile takımın kritik isimlerinden olan Taylan Antalyalı ile yeni sözleşme imzalandı.

2022-23 sezonu sonuna kadar kontratı olan Taylan'ın, Galatasaray yönetiminden gelen 3 senelik yeni teklifi hemen kabul etti ve alacağı ücreti sormadan imzayı attı.

Yıllık 2.2 milyon TL alan 26 yaşındaki orta sahanın şartlarının iyileştirildiği belirtildi.

"ÇOCUKLUK HAYALİM"

Taylan Antalyalı: "Galatasaray benim çocukluk hayalimdi. İlk günkü heyecanı yaşıyorum. Çok önemli başarılara imza atmak istiyorum. Onun için buradayım. Takıma, camiada katkıda bulunmak istiyorum."