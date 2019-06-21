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Taylan Antalyalı için Beşiktaş iddiası

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş, 'Yabancı futbolcularımızın maliyeti yüksek. Kadromuzdaki 10 yabancı futbolcumuzdan 5'i ile yollarımızı ayıracağız.' dedi.

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Üneş, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, mevcut kadrolarının Süper Lig kadrosu olduğunu, kısa süreliğine düştükleri alt ligden tekrar Süper Lig'e döneceklerine inandığını söyledi.

Yeni sezonda önceliklerinin iç transfer olduğunu, bu doğrultuda çalıştıklarını dile getiren Üneş, şöyle devam etti:

"Futbolcularımızın hemen hemen hepsinin sözleşmesi devam ediyor. İbrahim Akdağ, Hakan Arslan ve Scuk bizimle devam edecek. Yabancı futbolcularımızın maliyeti yüksek. Kadromuzdaki 10 yabancı futbolcumuzdan 5'i ile yollarımızı ayıracağız. Kalecimiz İbrahim Sehic, ısrarla tutmak istediğimiz bir futbolcumuz. Milli kaleci, iyi bir sezon geçirdi. Kendisini hem Süper Lig hem de yurt dışından arayıp transferini soruyorlar. Onunla ilgili sözlü olarak yetkililerden teklifler geldi. Aksilik olmazsa takımda tutmak istiyoruz."

"Taylan Antalyalı, Beşiktaş ile görüştü"

Üneş, futbolcuları Taylan Antalyalı ile transfer süreciyle ilgili görüşme yaptıklarını anlatarak, "Kendisi bize geldi ve 'Ben Erzurumsporlu Taylan Antalyalı'yım. Eğer bugün beni Galatasaray, Beşiktaş veya diğer kulüpler transfer listesine aldıysa bu, Erzurumspor sayesinde oldu. Eğer ben gideceksem takımıma para kazandırmadan gitmeyeceğim' dedi." ifadelerini kullandı.

Futbolcunun bu söylemlerinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Üneş, şunları kaydetti:

"Çok da iyi bir sezon geçirdi. Galatasaray ve birçok kulüp kendisini yakından takip ediyor. Bizi de arayanlar oldu bu anlamda. Kendisi için 3 milyon avro transfer rakamı belirledik. Futbolcuya görüşme yapması için izin verdik. Menajeriyle Beşiktaş ile görüştü ama Beşiktaş'tan bize resmi veya gayriresmi bir dönüş olmadı. Hem büyük kulüpler hem Anadolu takımları ısrarla kadrolarına katmak istiyor. Biz futbolcunun kariyerini de düşüneceğiz ama kulübümüzün menfaatlerini de ön planda tutarak hem kulübümüz hem de Taylan için en doğru kararı hep beraber veririz."

"Yeni dönemde sportif direktörlük görevi olmayacak"

Üneş, Zafer Demir'in herkesin bildiği bir kişi olduğunu belirterek, "Hepimizin önemli değeri, Erzurumlu. Hem saha içinde hem saha dışında kulübümüze çok ciddi anlamda katkıları bulunan, tarihindeki başarılarında pay sahibi olan, bizlerin de çok sevdiği bir arkadaşımız ama bu dönem takımımızda sportif direktörlük görevi olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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