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Spor

Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama'ya doğum günü sürprizi

Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

DHA08 Ocak 2021 Cuma 19:58 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 19:58
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Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dar alanda gruplar hâlinde pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

İdmanın ardından Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama'nın doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği ile yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

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