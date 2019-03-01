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Taylan Antalyalı ve Sehic'e talipler var

Bu sezon Erzurumspor'da oynadıkları futbolla dikkat çeken kaleci Sehic ve Taylan Antalyalı, Süper Lig ile Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor.

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TM Digital Haber Merkezi
 
Bu sezon Süper Lig’de kalma adına yoğun bir çaba sarfeden ve Pazar günü evinde Galatasaray’ı ağırlayacak olan Erzurumspor’un iki yıldızına talip çıktı.
 
ERZURUMSPOR'DA SEHİC VE TAYLAN DİKKAT ÇEKİYOR
 
TM Digital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Mehmet Özdilek’in gelişiyle iyi bir çıkış yakalamasına rağmen 8 maç 3 puan yüzü göremeyen Erzurumspor küme düşme hattında büyük bir savaş verirken, takımda kaleci Sehic ve genç futbolcu Taylan Antalya’nın performansları Avrupa’da bazı kulüplerin dikkatini çekti.
 
Süper Lig’de bir dönem Mersin İdmanyurdu forması giyen ve 5 yıllık aranın ardından Erzurumspor’a transfer olan kaleci Sehic’in başarılı kurtarışları alkış topluyor. 30 yaşındaki Boşnak eldiven 21 maçta 25 gol yemesine rağmen form olarak şu anda Muslera, Karius, Volkan Demirel gibi önemli oyuncuların bir adım önüne geçerken, Sehic için Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ve Sivasspor’un nabız yokladığı öğrenildi.
 
TAYLAN İÇİN LİLLE DEVREDE
 
Orta sahada oynamasına rağmen Erzurumspor’un en dinamik oyuncularından birisi olan Taylan Antalyalı içinse bazı Alman ve Fransız kulüpleri harekete geçmiş durumda. 21 maçta 4 gol 1 asistlik performansının haricinde hem defansif hem de ofansif anlamda takımına büyük katkı sağlayan Taylan, Lig 1 ekiplerinden Lille’in ağına takılırken 24 yaşındaki futbolcunun yurtdışı transferine sıcak baktığı belirtildi.

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