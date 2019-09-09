Taylan’ın peşini bırakmayız

A Spor’a konuşan Cavcav, “Taylan, onursal başkanımız İlhan Cavcav’ın, Bucaspor’dan o dönemin şartlarına göre yüksek bir meblağ ile kulübümüze kazandırdığı bir isim. Beklediğimiz performansı alamayınca BŞB Erzurumspor’a sattık. Sözleşmesine de sonraki satışından %40 pay alma maddesi koyduk. Şimdi Galatasaray’a gitti. Bonservis parası yok ama fahiş imza parası herkesin dilinde. Galatasaray’ı, Erzurum’u ve bu genç futbolcuyu yıpratmadan sürecin hukuki araştırmasını başlattık. Hukuka güvenmekten başka bir çaremiz yok. Bu işin arkasındayız. Biz nasıl ayakta duracağız ya? Yetiştiriyoruz, pay almak istiyoruz, payımızı suistimal ediyorlar ya. İğrenç şeyler” dedi.