Taylor Jenkins, Memphis Grizzlies tarihine geçti

Memphis Grizzlies koçu Taylor Jenkins, Grizzlies tarihindeki en çok maç kazanan koç olmayı başardı.

Memphis'in geride bıraktığımız gece Philadelphia 76ers'a karşı aldığı 117-111'lik galibiyetle Jenkins, Grizzlies koçu olarak geçirdiği altıncı sezonunda 215. galibiyetini elde etti ve Lionel Hollins'i geride bırakarak, takım tarihindeki en çok maç kazanan koç oldu.

Grizzlies'in koçluk geçmişinde Hollins'in yanı sıra Hubie Brown, Mike Fratello ve şu anki Detroit Pistons koçu JB Bickerstaff de yer alıyor.

Jenkins, Haziran 2019'da Grizzlies'in başantrenörü olarak atanmadan önce San Antonio Spurs, Atlanta Hawks ve Milwaukee Bucks'ta çeşitli rollerde görev almıştı. 40 yaşındaki koç, sakatlıkların büyük oranda etkilediği geçtiğimiz sezonda önceki üç sene, takımıyla üst üste Batı Konferansı playofflarına kalmıştı.