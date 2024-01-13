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Spor

Tayyip Talha Sanuç: 9 aydır bugünlerin hayalini kuruyorum

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, “9 ay sonra art arda iki maça çıkmak kolay değildi ama 9 aydır bugünlerin hayalini kuruyordum” dedi.

IHA13 Ocak 2024 Cumartesi 23:49 - Güncelleme:
Tayyip Talha Sanuç: 9 aydır bugünlerin hayalini kuruyorum
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Mücadeleye 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan siyah-beyazlıların defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Mehmetçikleri anarak konuşmasına başlayan Tayyip, "Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. İnşallah ülke olarak böyle bir acıyı bir daha yaşamayız. Bu son olur" dedi.

Başarılı defans oyuncusu maçla ilgili ise takım olarak çok iyi bir performans gösterdiklerini aktararak, "Sahada çok iyi bir mücadele vardı. Zaten böyle mücadele ettiğimizde herkes birbirine yardımcı olduğunda her maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Geçen hafta da bu oyunu göstererek farklı şekilde kazandık. 9 ay sonra art arda iki maça çıkmak kolay değildi ama 9 aydır bugünlerin hayalini kuruyordum. Belki her gece bu maçları kafamda oynuyordum. Fiziksel olarak da iyi dönebilmek benim için çok önemliydi. Bunun için de çok çalıştım. Tabii ki yüzde 100 değilim, zamanla çok daha iyi olacağıma inanıyorum. Beşiktaş'a yakışır bir şekilde performans sergileyeceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BU ZAMANA KADAR BİZE YAKIŞMAYACAK KADAR GOL YEMİŞİZ"

Yeni teknik direktör Fernando Santos'un isteklerini sahaya yansıttıklarını belirten 24 yaşındaki futbolcu, daha iyi savunma yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Hocamız dün toplantıda da aynı şeyleri söyledi. Saha içinde daha tutkulu, daha coşkulu bir takım istiyor. Biz de bunu yansıtmak için elimizden geleni yaptık ve ikinci yarıda golleri de bulduk. Daha önemlisi iki maçtır kalemizde gol de görmüyoruz. Bu zamana kadar bize yakışmayacak kadar gol yemişiz. Beşiktaş takımı bu kadar fazla gol yemez, yememeli. Biz de bundan sonra bunu çözmek için takım olarak elimizden geleni yapacağız. Yemeyeceğiz ama fazlasıyla atacağız. İnşallah bundan sonraki haftalarda bunu başarabiliriz."

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA FORMA GİYMEK ÇOK BÜYÜK HAYALİM"

Fernando Santos ile uzun vadede iyi şeyler başarabileceklerine değinen Tayyip Talha, "Geleli çok kısa bir süre oldu ama hoca gerçekten fikirleriyle çok şey aşıladı. Uzun bir toplantı yaptık, bugün de etkilerini gördük. Hocanın görmek istediği tutku, coşku, saha içindeki kompakt oyun bizi başarıya götürecektir. Özellikle uzun vadede çok iyi şeyler başarabileceğimize inanıyorum. Avrupa Şampiyonası'na katılmak, orada forma giymek çok büyük hayalim. Bundan sonraki çalışmalarımı da A Milli Takım formasını giymek için sürdüreceğim" diyerek sözlerini noktaladı.

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