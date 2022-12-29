Tayyip Talha Sanuç: Benim için duygusal bir maçtı

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan transfer ettiği Tayyip Talha Sanuç, eski takımına karşı oynadığı ilk maçın ardından konuştu.

1-0 kazandıkları mücadeleyi değerlendiren Tayyip Talha, "Benim için duygusal bir maçtı. Adana Demirspor'da çok güzel anılarım var, çok teşekkür ederim. Kazanmak önemliydi, kazanma alışkanlığına başlamak istiyorduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim." dedi.

Genç savunmacı, "2022'nin son maçıydı, umarım yeni yıl bize mutluluk ve başarı getirir. Taraftarların da yeni yılını kutlarım. Ligdeki durumumuzdan mutlu değiliz. Reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Takımda aile havası var. Kaliteli futbolcularımız var. Hırsımızı ve agresifliğimizi sahaya yansıtırsak, sonuç alırız." dedi.

Tayyip Talha, "Anneme ve babama kalp yaptım. İlk kez maça geldiler. Uğurlu oldu. İnşallah hep kazanırız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.