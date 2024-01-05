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Spor

Tayyip Talha Sanuç: Bu sonuç bize yakışmadı

Beşiktaşlı oyuncular Tayyip Talha Sanuç ve Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

5 Ocak 2024 Cuma 23:24 - Güncelleme:
Tayyip Talha Sanuç: Bu sonuç bize yakışmadı
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Beşiktaşlı oyuncular Tayyip Talha Sanuç ve Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

TAYYİP TALHA SANUÇ

Tayyip Talha Sanuç, "Kazanmamız gereken bir maçtı ve mutlak 3 puan istiyorduk. Bu sonuç bize yakışmadı. 9 ay sonra bir maçta oynadım. İlk maçımda bu sonuçla ayrılmak benim adıma üzücü. Yeterince kırılgan davrandık ama artık güçlü bir şekilde, sorumluluk alarak bize yakışan oyunu oynamamız gerekiyor. Bundan sonra da çok çalışarak iyi oynayabileceğimize inanıyorum" dedi.

Başarılı futbolcu ayrıca, "Önümüzde Rizespor maçı var. İnşallah o maçta bize yakışan futbolu oynar, taraftarımızı 3 puanla sevindiririz." sözlerini sarf etti.

SEMİH KILIÇSOY

Maçın ardından kısa bir açıklama yapana Semih Kılıçsoy, şu sözleri kullandı;

"Bugün kazanmamız gerekiyordu. Kazanmak için oynadık ama olmadı. İnşallah önümüzdeki maçlar daha başarılı olacağız."

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