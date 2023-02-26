Tayyip Talha Sanuç: Bu zor günleri inşallah hep birlikte atlatacağız

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Tayyip Talha Sanuç, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Tayyip Talha Sanuç yaptığı açıklamada, "Bugün futboldan daha önemli şeyler var. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Birçok insanımız vefat etti. Yaraları hep birlikte saracağız. Çok anlamlı bir kampanya vardı. Oyuncaklar sahaya atıldı. Deprem bölgesindeki birçok çocuğumuzu mutlu edeceğiz. Ülkemizin başı sağ olsun. Bu zor günleri inşallah hep birlikte atlatacağız." dedi.

Ayrıca, "Tüm şehirlerimize geçmiş olsun. Ben de en az onlar kadar üzüldüm. Umarım bir daha felaketi yaşamayız. Çok daha hazırlıklı oluruz ve can kayıpları yaşamayız." ifadelerini kullandı.