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Spor

Tayyip Talha Sanuç derbide sakatladı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin 10. dakikasında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç oyundan sedye ile çıkarıldı.

IHA2 Nisan 2023 Pazar 21:23 - Güncelleme:
Tayyip Talha Sanuç derbide sakatladı
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Beşiktaş'ın 23 yaşındaki savunmacısı Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemedi ve 10. dakikada yerini Welinton'a bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda maçın henüz başında şanssız bir sakatlık yaşandı. Tayyip Talha Sanuç, Pedro ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlerinin ilk müdahaleyi yaptığı Tayyip, oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi.

23 yaşındaki futbolcunun yerine 10. dakikada Welinton oyuna dahil oldu.

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