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Spor

Tayyip Talha Sanuç krizi! Bin pişman oldular

Tayyip Talha Sanuç, yaz aylarında Adana Demirspor'dan 1.5 milyon euro bonservisle Beşiktaş'a transfer olmuştu. Adana ekibi takımdan ayrılan Tayyip Talha Sanuç'un yerini bir türlü dolduramadı ve savunmada kriz patlak verdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi4 Ekim 2022 Salı 18:29 - Güncelleme:
Tayyip Talha Sanuç krizi! Bin pişman oldular
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Beşiktaş'ın yaz aylarında Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı formayla sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Adana ekibi ise takımdan ayrılan Tayyip Talha Sanuç'un yerini bir türlü dolduramadı ve savunmada büyük sıkıntılar yaşıyor.

TAYYİP TALHA SANUÇ, 1.5 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlılara transfer olmuştu. Kara-kartal, Tayyip Talha için Adana Demirspor'a 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

TAYYİP TALHA SANUÇ, DERBİYE DAMGA VURDU

Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta başarılı performansıyla göz dolduran isimlerden biri oldu. Genç stoper hava toplarında ve birebirde sergilediği performansla Fenerbahçe'ye göz açtırmadı ve büyük alkış topladı. Kaleye giden bir topu durduran Tayyip Talha, 4 ikili mücadele kazandı 27 isabetli pas verdi.

ADANA DEMİRSPOR, YERİNİ DOLDURAMADI

Adana Demirspor ise Tayyip Talha Sanuç'un takımdan ayrılmasının ardından savunmada adeta krize girdi. Akdeniz ekibi, hiçbir stoperinden Tayyip Talha'dan aldığı performansı alamazken savunmada büyük sıkıntılar yaşamaya devam ediyor.

Star Gazetesi

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