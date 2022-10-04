Tayyip Talha Sanuç krizi! Bin pişman oldular

Beşiktaş'ın yaz aylarında Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı formayla sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Adana ekibi ise takımdan ayrılan Tayyip Talha Sanuç'un yerini bir türlü dolduramadı ve savunmada büyük sıkıntılar yaşıyor.

TAYYİP TALHA SANUÇ, 1.5 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlılara transfer olmuştu. Kara-kartal, Tayyip Talha için Adana Demirspor'a 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

TAYYİP TALHA SANUÇ, DERBİYE DAMGA VURDU

Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta başarılı performansıyla göz dolduran isimlerden biri oldu. Genç stoper hava toplarında ve birebirde sergilediği performansla Fenerbahçe'ye göz açtırmadı ve büyük alkış topladı. Kaleye giden bir topu durduran Tayyip Talha, 4 ikili mücadele kazandı 27 isabetli pas verdi.

ADANA DEMİRSPOR, YERİNİ DOLDURAMADI

Adana Demirspor ise Tayyip Talha Sanuç'un takımdan ayrılmasının ardından savunmada adeta krize girdi. Akdeniz ekibi, hiçbir stoperinden Tayyip Talha'dan aldığı performansı alamazken savunmada büyük sıkıntılar yaşamaya devam ediyor.