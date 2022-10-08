İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2022 Pazar / 14 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6817
  • EURO
    18,1144
  • ALTIN
    1014.53
  • BIST100
    3567.6
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tayyip Talha Sanuç: Tüm fedakarlıklara hazırım
Spor

Tayyip Talha Sanuç: Tüm fedakarlıklara hazırım

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

8 Ekim 2022 Cumartesi 23:11 - Güncelleme:
Tayyip Talha Sanuç: Tüm fedakarlıklara hazırım
ABONE OL

Beşiktaş'ta, Giresunspor deplasmanında tek golü atan Tayyip Talha Sanuç, maç sonrası görüşlerini aktardı.

22 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Tek odaklandığım şey şampiyonluk. Tüm fedakarlıklara hazırım. Güzel bir galibiyet aldık. Beşiktaş formasıyla ilk golü attığım için mutluyum. Attığım gol yanında gol yemediğimiz için mutluyuz. Bahane değil ama zemin futbola elverişli değildi. Bazen bu tür maçlarda kazanmak daha önemli oluyor. Şimdi önümüzde zorlu bir maç var. O maçı da kazanmaya çalışacağız." dedi.

Tayyip Talha, "Kulübün, takımın içindeki ortam, hocanın bana davranışları yıllardır buradaymışım gibi. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. İnşallah daha çok gol atarak bu aileye katkı vereceğim." ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.