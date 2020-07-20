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Spor

Tazminat alacak mı? Trabzonspor'dan KAP açıklaması geldi

Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını karşılıklı olarak ayıran Trabzonspor'dan KAP'a açıklama geldi. Açıklamada, 'Sayın Hüseyin Çimşir'e, fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir' denildi.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 21:59 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 21:59
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Süper Lig'de sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı.

Trabzonspor'un borsaya yaptığı bildirimde, "Şirketimiz ile Teknik Direktör Sayın Hüseyin Çimşir arasındaki 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sayın Hüseyin Çimşir'e, fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

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