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Spor

TBF, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen depremzedeler için Türkiye Basketbol Federasyonu, yardım kampanyası başlattı.

AA6 Şubat 2023 Pazartesi 19:09 - Güncelleme:
TBF, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

TBF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve tüm ülkemizi derinden etkileyen depremle ilgili gelişmeleri üzülerek takip etmekteyiz. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere AFAD iş birliğinde İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda toplanacak yardımlar, ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacaktır. Tüm kulüplerimizin ve sporseverlerin desteğini bekliyoruz." denildi.

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