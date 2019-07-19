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TBF Disiplin Kurulu 'ambulans' kriziyle ilgili Anadolu Efes hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finalinin beşinci maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmada yaşanan ambulans sorununa ilişkin lacivert-beyazlı kulüp hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

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TBF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ev sahibi kulübün Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 37.1. maddesi ile kendisine yüklenen sağlık ekibi ve ambulans bulunmasını sağlamak sorumluluğunu yerine getirdiği, hastaya ambulans tahsis kararının tamamen tıbbi öncelikler dikkate alınarak ancak yetkili kişiler tarafından alınabileceği, idari tasarrufla ambulans tahsis işlemine engel olunamayacağı ve bu husustaki şikayetin soyut iddia mahiyetinde kaldığı, sadece tıbbi kriterler uyarınca ve yalnızca yetkili hekim veya uzman personel tarafından alınabilecek ambulans tahsis etme/etmeme kararlarının basketbol faaliyetinin disiplinine ilişkin olmadığı anlaşıldığından; Anadolu Efes Spor Kulübüne, sevke konu ihlal şüphesine ilişkin ceza verilmesine yer olmadığına, oy birliği ile karar verilmiştir."

Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileri, iki takım arasında 17 Haziran tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında bir pozisyonda başına aldığı darbe sonucu hafıza kaybı yaşayan Fenerbahçe Beko forması giyen Luigi Datome için Anadolu Efes'in ambulans tahsis etmediği iddiasında bulunmuştu.

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