Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

TBF: Trabzonspor 2018-2019 sezonunda yok

Türkiye Basketbol Federasyonu, Trabzonspor Basketbol Kulübü'nün yönetim kuruluna göndermiş olduğu resmi yazı ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonuna katılmama kararını bildirdiğini duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Trabzonspor Basketbol Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na göndermiş olduğu resmi yazı ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonuna katılmama kararını bildirmiştir.

Trabzonspor Basketbol Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na göndermiş olduğu resmi yazı ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonuna katılmama kararını bildirmiştir.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, 2018-2019 sezonunda 15 takım ile oynanacak olup, fikstürde Trabzonspor ile karşılaşması planlanan takımlar haftayı müsabaka yapmadan geçecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Organize İşler 2 filminin ilk fragmanı yayınlandı

Organize İşler 2 filminin ilk fragmanı yayınlandı

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

Instagram'da 'name tag' dönemi

Instagram'da 'name tag' dönemi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA