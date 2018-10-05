TBF: Trabzonspor 2018-2019 sezonunda yok
Türkiye Basketbol Federasyonu, Trabzonspor Basketbol Kulübü'nün yönetim kuruluna göndermiş olduğu resmi yazı ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonuna katılmama kararını bildirdiğini duyurdu.
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
"Trabzonspor Basketbol Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na göndermiş olduğu resmi yazı ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonuna katılmama kararını bildirmiştir.
Trabzonspor Basketbol Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na göndermiş olduğu resmi yazı ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonuna katılmama kararını bildirmiştir.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, 2018-2019 sezonunda 15 takım ile oynanacak olup, fikstürde Trabzonspor ile karşılaşması planlanan takımlar haftayı müsabaka yapmadan geçecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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