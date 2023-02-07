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Spor

TBF tüm basketbol liglerini erteledi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle liglerde bu hafta oynanacak tüm karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

AA7 Şubat 2023 Salı 16:44 - Güncelleme:
TBF tüm basketbol liglerini erteledi
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TBF'den yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa ile birçok ilimizi etkileyen depremler neticesinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından liglerimizde bu hafta oynanacak tüm müsabakalar, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu, 2022-2023 sezonu lig takvimi ile ilgili yeni tarihleri ilerleyen günlerde açıklayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Başsağlığı mesajına da yer verilen açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

  • Türkiye Basketbol Federasyonu
  • deprem

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