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Spor

TBF'de ''yüzde 100'' seyirci kararı

Türkiye Basketbol Federasyonu, müsabakalarda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.

DHA2 Kasım 2021 Salı 16:25 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 16:25
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), müsabakalarda salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar verdi.

TBF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, TBF Sağlık Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalarda salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar verdi" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun sezon öncesi aldığı karar doğrultusunda, müsabakalar yüzde 50 seyirci kapasitesi ile oynanıyordu.

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