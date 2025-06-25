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Spor

TBF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası

TBF, Beşiktaş ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig play-off finali dördüncü maçında yaşanan olaylardan nedeniyle iki takıma para cezası verdi.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
TBF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne 746 bin 250, Fenerbahçe Kulübüne ise 30 bin lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig play-off finali dördüncü maçında yaşanan olaylardan dolayı para cezasına çarptırıldı. Beşiktaş'a, salon ve seyirci olayları nedeniyle 100 bin, seyircilerin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 590 bin, merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle 56 bin 250 olmak üzere toplam 746 bin 250 lira para cezası uygulandı.

Kurul, Fenerbahçe'ye ise salon ve seyirci olayları sebebiyle 30 bin lira para cezası verdi.

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