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Spor

TBF'den Fenerbahçe maçı için hükmen mağlubiyet kararı!

TBF Disiplin Kurulu, ÇBK Mersin'i Fenerbahçe Alagöz maçında hükmen mağlup ilan etti.

18 Eylül 2023 Pazartesi 17:48 - Güncelleme:
TBF'den Fenerbahçe maçı için hükmen mağlubiyet kararı!
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TBF Disiplin Kurulu, ligin ilk haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşan ÇBK Mersin'i hükmen mağlup ilan etti.

ÇBK Mersin, ligin ilk haftasında oynanan o maçı 76-74'lük skorla kazanmıştı.

TBF'den yapılan açıklama şu şekilde;

'Mersin Çukurova Basketbol Spor Kulübü'nün, 13.09.2023 tarihinde Mersin'de oynanan ÇBK Mersin – Fenerbahçe Alagöz Holding ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak, müsabaka kadrosunda yer alan ülkemiz ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş olan yedi sözleşmeli basketbolcusundan en az birisinin yirmi iki yaş veya altındaki basketbolcu olmadığı anlaşıldığından;

a. Basketbol Müsabaka Talimatı'nın 22/1/e., 22/2. maddeleri, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı'nın 78.1. maddesi ve Basketbol Disiplin Talimatı'nın 26. maddesi uyarınca hükmen mağlubiyetine,

b. Basketbol Müsabaka Talimatı'nın 6. maddesi ve Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı'nın 78.1. maddesine aykırılık nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 34. ve 17. maddeleri uyarınca takdiren 17.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir"

  • fenerbahçe alagöz holding
  • çbk mersin

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