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Spor

TBF'den hakem atamalarına ilişkin açıklama

Türkiye Basketbol Federasyonu, profesyonel liglerdeki hakem atamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Federasyonun sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve diğer liglerdeki tüm hakem atamalarının Merkez Hakem Kurulu tarafından tarafsızlık ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yapıldığı belirtti.

AA18 Haziran 2025 Çarşamba 23:46 - Güncelleme:
TBF'den hakem atamalarına ilişkin açıklama
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Türkiye Basketbol Federasyonu, profesyonel liglerdeki hakem atamalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Federasyonun sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve diğer liglerdeki tüm hakem atamalarının Merkez Hakem Kurulu tarafından tarafsızlık ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yapıldığı belirtilerek, "Amacımız, maçların sahada adil ve eşit koşullarda yönetilmesini sağlamaktır." denildi.

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk dört maçına ilişkin hakem atamalarının da 15 Haziran'da yapıldığı vurgulayarak, "Gerekmesi halinde oynanacak diğer maçların hakem atamaları da yine aynı ilke ve yaklaşımla Merkez Hakem Kurulumuz tarafından gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında dün oynanan serinin ilk maçından sonra Beşiktaş Kulübü, hakem Yener Yılmaz'a tepki gösterirken, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu Özkan Arseven de bugün yaptığı açıklamada, federasyonla görüştüklerini ve Yener Yılmaz'ın bir daha Beşiktaş maçlarında görev almayacağının sözünü aldıklarını söylemişti.

  • hakem atamaları
  • Türkiye Basketbol Federasyonu
  • Fenerbahçe Beko
  • Beşiktaş Fibabanka

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