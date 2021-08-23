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Spor

TBF'den Muratcan Güler'e genel menajerlik görevi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajerliğine eski basketbolcu Muratcan Güler getirildi.

AA23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:36 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:36
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajerliğe Muratcan Güler getirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinde yer alan açıklamada, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası ve FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek milli takımda, Muratcan Güler'in genel menajer olarak görev yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, oyunculuk kariyeri boyunca altyapı milli takımları da dahil 87 kez ay-yıldızlı formayı giyen Muratcan Güler'e başarı temennisinde bulunuldu.

41 yaşındaki Güler, İTÜ, Beşiktaş, Ülkerspor, Galatasaray, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin formalarını giydi.

2018 yılında kariyerini noktalayan Muratcan Güler, 4 kez Cumhurbaşkanlığı, 2 kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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