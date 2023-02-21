İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2023 Salı / 1 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8715
  • EURO
    20,126
  • ALTIN
    1113.12
  • BIST100
    5204.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TBF'den Nilay Aydoğa kararı! ''Sezonun geri kalanı...''
Spor

TBF'den Nilay Aydoğa kararı! ''Sezonun geri kalanı...''

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunun kalan bölümüne deprem felaketinde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın isminin verildiğini açıkladı.

AA21 Şubat 2023 Salı 11:39 - Güncelleme:
TBF'den Nilay Aydoğa kararı! ''Sezonun geri kalanı...''
ABONE OL

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun kalan bölümü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın ismiyle oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu almış olduğu karar neticesinde, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalan haftaların '2022-2023 Nilay Aydoğan Sezonu' olarak oynatılmasına karar vermiştir." denildi.

Açıklamada, Çankaya Üniversitesi'nde forma giyen ve babaannesini ziyaret etmek için gittiği memleketi Malatya'da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Nilay Aydoğan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

  • Nilay Aydoğan
  • Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  • deprem

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.