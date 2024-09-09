TBF'den Trabzonspor'a davet!

Geçtiğimiz sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) şampiyonu olarak Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne yükselen Trabzonspor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele etmesi için davet aldı.

Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun kararı doğrultusunda bu daveti kabul eden Trabzonspor, yeni sezonda TBL'de yer alacak.

Takım, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselme hedefi doğrultusunda hazırlıklarına başladı ve teknik ekibini güçlendirdi. Başantrenörlük görevine Faruk Beşok getirilirken, genel menajerlik pozisyonuna ise Cömert Küce atandı.