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TBF'nin 2018 bütçesi ibra edildi

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu'nda 2018 bütçesi ibra edildi.

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Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) 10. olağan mali  genel kurulu Ankara'da yapıldı.

Sheraton  Otel'de düzenlenen mali genel kurul, gerekli çoğunluğun  sağlanmasının ardından başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla  devam eden mali genel kurulda, divan başkanlığına Turgay Çataloluk seçildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, genel kurulun  kendisini ve ekibini 2 yıl önce Türk basketbolunu yönetmek için yetkilendirdiğini  belirterek, "Bizler de o günden bu yana hiç durmadan, hep daha iyiyi  hedefleyerek, şeffaf ve cesur bir yönetim anlayışı ile bize emanetiniz olan Türk  basketbolu için çalışıyoruz." dedi.

İşin başında, yönetim kurulu ve profesyonel kadrolarını özenle  oluşturduklarını dile getiren Türkoğlu, "Yıllarca omuz omuza mücadele ettiğim,  hem sporumuzu hem de basketbolun idari ihtiyaçlarını yakından takip eden, akılcı  ve etkin çözüm üreten arkadaşlarımla bu görevde de birlikte çalışma kararı aldım.  Geldiğimiz noktada, bu kararın çok yerinde olduğunu, basketbolu bu sporun içinden  gelenlerin yönetmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görme fırsatımız  oldu." diye konuştu.

Türkoğlu, ortak pazarlama anlaşması yaptıkları Infront şirketi ile  daha önceki sözleşmeyi komisyonlarının çok yüksek olması nedeniyle revize  ettiklerinin altını çizerek, "Bu revizyonların sayesinde kulüplerimiz sponsorluk  anlaşmasından daha fazla pay almaya başladı." ifadelerini kullandı.

Basketbolun gelişimi açısından Türk sporcularının takımlarında daha  çok oynama fırsatı bulmalarının çok önemli olduğuna dikkati çeken Türkoğlu, şöyle  devam etti: "Basketbolumuzun gelişmesi için her türlü kararlı adımı attık ve  atmaya da devam edeceğiz. Bizleri her zaman gururlandıran, ay-yıldızlı milli  takımımızın gücüne güç katmak hepimizin sorumluluğudur. Bizler göreve  geldiğimizde sezon başlamıştı ve o dönem değişiklik yapmamız zordu. Zaman  geçtikten ve artılarla eksileri değerlendirdikten sonra yabancı oyuncu sayısını  azaltmaya karar verdik. Bunu kulüplerimizle de istişare ettik. Aldığımız karar  doğrultusunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde takımlar 5 yabancıyla,  Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 3 yabancı ile oynuyor. Bu da sadece milli  takıma değil kulüplerimize de çok fayda sağlayacak. Çünkü bu sayede kulüplerimiz  de oyuncularının durumunu görme şansı bulacaklar. Oyuncularımızın da kendi  kulüplerinde yakalayacakları bu fırsatı, sergileyecekleri iyi performanslarla  olumlu bir şekilde değerlendireceklerine inanıyorum."

Türkoğlu, yeni kriterlerleriyle birlikte Tahincioğlu Basketbol Süper  Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde artık sadece kendini kanıtlamış yabancı  antrenörlerin görev yapabileceğini vurgulayarak, "Milli takım ya da kulüp  seviyesinde uluslararası organizasyonlarda başarılı olmuş, NBA, WNBA veya NCAA'de  kendini kanıtlamış ya da Avrupa'nın diğer önde gelen ulusal liglerinde başarı  kazanmış antrenörler haricinde yabancı antrenörlerin Türkiye'de çalışması mümkün  olmayacak. Böylece yerli antrenörlerimizin de önü açılmış olacak."  değerlendirmesinde bulundu.

Hidayet Türkoğlu, adaylıklarını açıkladıkları 2023 Dünya Kupası ev  sahipliği için hem federasyona hem de ülkeye yakışır bir adaylık dosyası hazırladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Daha önce büyük bir başarı ile gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonu,  değişen dünya standartları ile nasıl daha iyi yapabileceğimizi aktardık. Ancak  finansal bölümleri çalışırken şunu gördük. Uluslararası organizasyonlara ev  sahipliği yapmak tabii ki önemli ancak ülke olarak bu alanda kendimizi zaten  kanıtladık ve takımlarımızı tecrübelendirdik. Şimdi doğru yatırımın tesisleşme  olduğuna inanıyoruz. Maalesef basketbol olarak bir kamp merkezimiz bulunmuyor.  Çoğunlukla yurt dışında yapmak zorunda kaldığımız kamplarımızda hem önemli bir  masraf kalemi oluşuyor hem de öz kaynaklarımızı yurt dışında harcamak durumunda  kalıyoruz. Bu tespitten yola çıkarak yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 2023  Dünya Kupası adaylığından çekilmek ve kaynaklarımızı Türk basketbolu için devrim  niteliğinde olacak Basketbol Gelişim Merkezi kurmaya aktarmak istediğimizi  belirttik. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ile konsept projesini  federasyonumuz çatısı altında oluşturduğumuz Basketbol Gelişim Merkezi, Türk  basketboluna çağ atlatacak, Avrupa'nın en iyi, dünyanın ise sayılı tesislerinden  biri olacak ve gelecek yılların altın jenerasyonlarına ev sahipliği yapacaktır."

Başkan Türkoğlu'nun konuşmasının ardından federasyonun yönetim,  faaliyet ve denetim raporları ile mali tabloları oy birliğiyle ibra edildi.

Federasyonun 01.07.2008-31.12.2018 dönemlerini kapsayan 93 milyon 199  bin 109 lira ibra edilirken, 01.01.2019-31.12.2019 döneminin bütçesi 198 milyon  399 bin 490, 01.01.2020-31.12.2020 döneminin bütçesi ise 209 milyon 173 bin 260  lira olarak kabul edildi.

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