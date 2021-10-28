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Spor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Galatasaray heyetini kabul etti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

28 Ekim 2021 Perşembe 15:25 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 15:25
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki heyeti TBMM'deki makamında kabul etti.

Kabulde, Galatasaray Spor Kulübü heyeti Meclis Başkanı Şentop'a, yeni spor yasa taslağına ilişkin görüş ve önerileri ile değerlendirme raporunu sundu.

Elmas kabulde Başkan Şentop'a, Galatasaray Spor Kulübü ve tüm Galatasaray camiasının selamlarını iletirken, kendilerini kabul ettiği için de teşekkür etti.

Heyette Başkan Burak Elmas'ın yanında Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Genel Sekreter Köksal Ünlü de yer aldı.

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