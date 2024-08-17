Türkiye, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen U20 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı karar setinde 3-2 mağlup etti ve namağlup şampiyon oldu.
SET SONUÇLARI
1. set sonucu: Türkiye 0-1 İtalya: 22-25
2. set sonucu: Türkiye 1-1 İtalya: 25-16
3. set sonucu: Türkiye 2-1 İtalya: 25-19
4. set sonucu: Türkiye 2-2 İtalya: 16-25
5. set sonucu: Türkiye 3-2 İtalya: 15-11
Genç Sultanlar namağlup şampiyon
U20 Kadın Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda namağlup şampiyon oldu.
İşte Genç Sultanlar'ın kazandığı tüm maçlar:
Belçika-Türkiye: 0-3
Türkiye-İspanya: 3-0
Slovenya-Türkiye: 0-3
Türkiye-Hollanda: 3-2
Hırvatistan-Türkiye: 0-3
İsveç-Türkiye: 0-3
Türkiye-Bulgaristan: 0-3
Türkiye-Polonya: 3-1
Türkiye-İtalya: 3-2