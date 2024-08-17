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Spor

Tebrikler kızlar! U20 Kadın Milli Voleybol Takımımız, Avrupa şampiyonu

U20 Kadın Milli Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonu oldu.

17 Ağustos 2024 Cumartesi 20:55 - Güncelleme:
Tebrikler kızlar! U20 Kadın Milli Voleybol Takımımız, Avrupa şampiyonu
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Türkiye, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen U20 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı karar setinde 3-2 mağlup etti ve namağlup şampiyon oldu.

SET SONUÇLARI

1. set sonucu: Türkiye 0-1 İtalya: 22-25

2. set sonucu: Türkiye 1-1 İtalya: 25-16

3. set sonucu: Türkiye 2-1 İtalya: 25-19

4. set sonucu: Türkiye 2-2 İtalya: 16-25

5. set sonucu: Türkiye 3-2 İtalya: 15-11

Genç Sultanlar namağlup şampiyon

U20 Kadın Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda namağlup şampiyon oldu.

İşte Genç Sultanlar'ın kazandığı tüm maçlar:

Belçika-Türkiye: 0-3

Türkiye-İspanya: 3-0

Slovenya-Türkiye: 0-3

Türkiye-Hollanda: 3-2

Hırvatistan-Türkiye: 0-3

İsveç-Türkiye: 0-3

Türkiye-Bulgaristan: 0-3

Türkiye-Polonya: 3-1

Türkiye-İtalya: 3-2

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