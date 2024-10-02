Sarı lacivertli temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında yarın Twente'ye konuk olacak. Hollanda basınında Fenerbahçe ile yapılan değerlendirmeler bu mücadele öncesi dikkat çekti. Twente tarafında müsabaka öncesi bir endişe duygusunun yer aldığı kaydedildi. Haberlerde yapılan analizlerde Kanarya için özetle şu ifadeler kullanıldı: "Twente, Jose Mourinho'nun yönettiği Fenerbahçe'ye karşı zorlu bir maça çıkacak. Onları yenmek kolay olmayacak. Twente'nin, Mourinho'nun takımına karşı kazanmak için bir şansa ihtiyacı var.

GEÇEN SEZON 5-1 KAZANDIK

Twente geçen sezon UEFA Konferans Ligi play-off turunda rakibine 5-1 ve 1-0'lık skorlarla kaybetmişti. Türkiye'nin büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, geçen sezon da yıldız isimleri kadrosunda bulunduruyordu. Dusan Tadic, Dzeko ve Fred gibi oyuncular vardı. O karşılaşmalarda Twente iyi bir direnç gösterse de mağlup olmaktan kaçamadı. Sarı lacivertliler etkileyici bir sezon geçirdi. Takım, Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 31 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 99 puan topladı ama şampiyon olamadı.

3 PUANLA ŞAMPİYONLUK KAÇTI

Ezeli rakibi Galatasaray, 3 puan daha fazla toplayarak şampiyonluğa ulaştı. Bu sezonun ardından Fenerbahçe, pek çok yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katarak yarışmacı kimliğini devam ettireceğini herkese gösterdi. Jose Mourinho ile birlikte Allan SaintMaximin, Sofyan Amrabat ve Filip Kostic gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Oosterwolde, Szymanski ve Fred gibi önemli oyuncuların da takımda kalması Fenerbahçe'nin yıldızlar topluluğu olarak adlandırılabileceği anlamına geliyor. Twente, güçlü rakibi karşısında kazanmak için yüksek bir enerji ile sahada olmalı ve şanslı gününde olması gerekiyor."

TEDBİR ÜSTÜNE TEDBİR

Twente, Fenerbahçeli taraftarların karşılaşmada yer almaması için büyük uğraş veriyor. Maç günü ray çalışmaları bahanesiyle trenleri çalıştırmayacak olan Hollandalılar, bilet satışında da tedbir aldı. Twente, kişi başına yalnızca bir bilet satıyor. Yalnızca kombinesi olan veya kulüp kartına sahip kişilerin bilet almasına izin veriliyor. Sarı-Lacivertliler'in iç saha tribünlerinde yer almasını engellemek isteyen Twente, bu şekilde stadyumu tamamen doldurmakta da güçlük çekiyor.

DERSİMİZE ÇALIŞACAĞIZ

Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, Fenerbahçe karşılaşması için "Rakibimizi izleyip, dersimize iyice çalışacağız. Antalyaspor'a karşı oynadılar, o maçı izleyip çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.