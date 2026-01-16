Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısını Alanya'da açacak. Sarı lacivertli ekip, 18'inci haftada Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı. Ara

Kalede Ederson görev alacak. Savunmanın sağında Oğuz Aydın'ın, solunda ise Mert Müldür'ün oynaması bekleniyor. Stoper ikilisi ise Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde olacak.

Orta sahada İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi ve Marco Asensio'nun görev alması bekleniyor. Sağ kanatta Dorgeles Nene, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu forma giyecek.

Domenico Tedesco, ileri uçta ise Jhon Duran'a şans vermeyi düşünüyor.

Sakatlıkları süren Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Levent Mercan karşılaşmada forma giyemeyecek.

Afrika Kupası'nda ülkesi Fas ile finale yükselen Youssef En-Nesyri de maç kadrosunda yer almayacak.