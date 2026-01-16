İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2026 Cuma / 28 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2821
  • EURO
    50,2762
  • ALTIN
    6412.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tedesco 11'i netleştiriyor! Fenerbahçe Alanya'da sahne alıyor
Spor

Tedesco 11'i netleştiriyor! Fenerbahçe Alanya'da sahne alıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısını Alanyaspor deplasmanında açıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun sahaya süreceği ilk 11 büyük ölçüde şekillendi. İşte ayrıntılar...

TRT Spor16 Ocak 2026 Cuma 13:19 - Güncelleme:
Tedesco 11'i netleştiriyor! Fenerbahçe Alanya'da sahne alıyor
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısını Alanya'da açacak. Sarı lacivertli ekip, 18'inci haftada Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı. Ara

Kalede Ederson görev alacak. Savunmanın sağında Oğuz Aydın'ın, solunda ise Mert Müldür'ün oynaması bekleniyor. Stoper ikilisi ise Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde olacak.

Orta sahada İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi ve Marco Asensio'nun görev alması bekleniyor. Sağ kanatta Dorgeles Nene, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu forma giyecek.

Domenico Tedesco, ileri uçta ise Jhon Duran'a şans vermeyi düşünüyor.

Sakatlıkları süren Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Levent Mercan karşılaşmada forma giyemeyecek.

Afrika Kupası'nda ülkesi Fas ile finale yükselen Youssef En-Nesyri de maç kadrosunda yer almayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.