Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Alanya deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadeleye Domenico Tedesco ile Anderson Talisca arasında geçen diyalog damgasını vurdu.

Maç 2-2'lik eşitlikle giderken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yıldız futbolcusu Anderson Talisca'yı yanına çağırdı. Hocasıyla kısa bir süre konuşan Brezilyalı futbolcu, sonrasında oyun alanına geri döndü.

Bu konuşmanın hemen sonrası Fenerbahçe, rakibini eksik yakaladı. Ceza sahası içerisine koşu atan Talisca, Asensio'nun pasında topu ağlara gönderdi ve takımını 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. Fenerbahçe bu golle galibiyete uzanırken, ikili arasında yaşananlar maçın önüne geçti.

İŞTE O ANLAR