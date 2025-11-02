Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"BİREYSEL HATADAN GOL YEDİK"

"2 tane bireysel hatadan gol yedik. 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. 1-2 pozisyon yakalamıştık. Beşiktaş da güçlü bir takım olarak 2 hatamızdan faydalandı. Böylesine bir ateşli deplasmanda rakip 7 kişi bile olsa oynamak zordur. 3-2 kazandık. Göstermiş olduğumuz mentaliteden memnunum."

GALATASARAY VE TRABZONSPOR

"Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada kazandınız."

- Domenico Tedesco: "Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum."

HANGİ GOLE SEVİNDİ?

"Hangi gole daha çok sevindiniz?"

- Domenico Tedesco: "Atmış olduğumuz her gol önemliydi. Böylesine atmosferde oynamak zor. Çok fazla ıslık vardı. Bu iyi işarettir. Çok ıslıklamaları, topun bizde olması demek. 10 kişi kalmaları zordu. Bizim için de zor olan kafamızı kaybetmedik. Her gol ayrıca değerliydi."