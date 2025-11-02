İSTANBUL 21°C / 12°C
Tedesco derbi galibiyeti sonrası konuştu: Ben rakipleri umursamıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş karşısında aldıkları derbi galibiyeti sonrası konuştu. İtalyan çalıştırıcı kendisine Galatasaray-Trabzonspor maçının sorulması üzerine, 'Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum.' yorumunda bulundu.

Haber Merkezi2 Kasım 2025 Pazar 22:57
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"BİREYSEL HATADAN GOL YEDİK"

"2 tane bireysel hatadan gol yedik. 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. 1-2 pozisyon yakalamıştık. Beşiktaş da güçlü bir takım olarak 2 hatamızdan faydalandı. Böylesine bir ateşli deplasmanda rakip 7 kişi bile olsa oynamak zordur. 3-2 kazandık. Göstermiş olduğumuz mentaliteden memnunum."

GALATASARAY VE TRABZONSPOR

"Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada kazandınız."

- Domenico Tedesco: "Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum."

HANGİ GOLE SEVİNDİ?

"Hangi gole daha çok sevindiniz?"

- Domenico Tedesco: "Atmış olduğumuz her gol önemliydi. Böylesine atmosferde oynamak zor. Çok fazla ıslık vardı. Bu iyi işarettir. Çok ıslıklamaları, topun bizde olması demek. 10 kişi kalmaları zordu. Bizim için de zor olan kafamızı kaybetmedik. Her gol ayrıca değerliydi."

