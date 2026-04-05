İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6089
  • EURO
    51,4804
  • ALTIN
    6652.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Tedesco, derbi öncesi konuştu: Orta saha belirleyici olacak
Spor

Tedesco, derbi öncesi konuştu: Orta saha belirleyici olacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisi öncesi rakiplerini detaylı analiz ettiklerini ve oyun planlarının hazır olduğunu söyledi. İtalyan çalıştırıcı, karşılaşmada özellikle orta sahanın belirleyici rol oynayacağını vurguladı.

BEYZA NUR YILMAZ5 Nisan 2026 Pazar 19:34 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"RAKİBİMİZİ İYİ ANALİZ ETTİK"

Beşiktaş'ın oyun yapısına dikkat çeken Tedesco, "Birkaç şey var dikkatimizi çeken. Bir takımla birden çok kez oynuyorsanız, teknik direktörü değişmediyse dikkatinizi çeken şeyler oluyor. Bir takımla 3 kez oynamak ve hocasının aynı olması çok sık rastlanan bir durum değil. Dikkatimizi çeken şeyler var. İki takım da ara transferde değişti. Onlar aynı stilde oynuyorlar. İkinci toplarda ve geçişte güçlüler. Biz nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Kendi takımımıza odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ORTA SAHA KİLİT ROL OYNAYACAK"

Derbide belirleyici faktöre de değinen İtalyan teknik adam, "Bütün mevkiler önemli ama bana en çok hangi pozisyon derseniz, bu tarz maçlarda orta saha önemlidir. Orta sahadaki kapasiteniz belirleyici oluyor." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Terör devleti İsrail Beyrut'taki Dahiye bölgesine peş peşe 4 hava saldırısı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.