Tedesco: Galatasaray maçında hayvanlar gibi çalıştık ama...

Bundesliga'da 8 maçta sadece 5 gol atarak ligin Mainz'dan sonra en az gol atan takımı olan Schalke'de forvet sorunu, Şampiyonlar Ligi'de Galatasaray ile oynanan maçta da devam etti.

Galatasaray'a karşı birçok pozisyondan yararlanamayan Schalke'de teknik direktör Domenico Tedesco, Red Bull Leipzig ile oynayacakları lig maçı öncesinde konuştu ve ''Galatasaray maçında da hayvanlar gibi çalıştık ama bitiremedik. Yaptığımız işi ödüllendiremiyoruz. Kesinlikle bir kalite eksikliğimiz yok. Çok iyi forvetlere sahibiz. Sadece top girmiyor...'' diye konuştu.

6 FORVET, 2 GOL

Schalke'de forvetler Guido Burgstaller ve Breel Embolo sadece 1 gol atabilirken diğer forvetler Franco di Santo, Mark Uth, Cedric Teuchert, Steven Skrzybski henüz golle tanışamadı.

DI SANTO'DAN İYİ HABER

Öte yandan sakatlığı nedeniyle son maçları kaçıran Arjantinli golcü Franco di Santo'nun iyileşme süresinin hızlandığı ve beklenenden daha kısa sürede forma giyeceği belirtildi.