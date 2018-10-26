Tedesco: Galatasaray maçında hayvanlar gibi çalıştık ama...
Schalke 04 teknik direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maç hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.
Bundesliga'da 8 maçta sadece 5 gol atarak ligin Mainz'dan sonra en az gol atan takımı olan Schalke'de forvet sorunu, Şampiyonlar Ligi'de Galatasaray ile oynanan maçta da devam etti.
Galatasaray'a karşı birçok pozisyondan yararlanamayan Schalke'de teknik direktör Domenico Tedesco, Red Bull Leipzig ile oynayacakları lig maçı öncesinde konuştu ve ''Galatasaray maçında da hayvanlar gibi çalıştık ama bitiremedik. Yaptığımız işi ödüllendiremiyoruz. Kesinlikle bir kalite eksikliğimiz yok. Çok iyi forvetlere sahibiz. Sadece top girmiyor...'' diye konuştu.
6 FORVET, 2 GOL
Schalke'de forvetler Guido Burgstaller ve Breel Embolo sadece 1 gol atabilirken diğer forvetler Franco di Santo, Mark Uth, Cedric Teuchert, Steven Skrzybski henüz golle tanışamadı.
DI SANTO'DAN İYİ HABER
Öte yandan sakatlığı nedeniyle son maçları kaçıran Arjantinli golcü Franco di Santo'nun iyileşme süresinin hızlandığı ve beklenenden daha kısa sürede forma giyeceği belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.