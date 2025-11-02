İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Tedesco, ilk derbisinden galip ayrıldı

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, sarı lacivertlilerin başında çıktığı ilk derbi mücadelesinde Beşiktaş'a karşı galip gelmeyi başardı.

2 Kasım 2025 Pazar 22:31
Tedesco, ilk derbisinden galip ayrıldı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ilk derbisine çıktığı Beşiktaş'a karşı sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, ilk derbisini çıktı. Tedesco, Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş'ı da yenerek 2 büyük maçta da galibiyet elde etti.

Ligin 5. haftasından itibaren takımın başında olan İtalyan teknik adam, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 5 kez kazanırken, 3 defa da berabere kaldı.

