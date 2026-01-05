Fenerbahçe devre arası transfer dönemini adeta sezon başı gibi geçiriyor. Sarı-Lacivertliler hücum hattı için hayli ciddi paralar harcayacak. Atletico Madrid'den Sörloth ve Atalanta'dan Ademola Lookman için bonservis olarak 60 milyon euroları zorlayan Yönetim, Domenico Tedesco'nun raporu dışında hareket ediyor. Özellikle Başkan Sadettin Saran, Sörloth ve Lookman'ın takıma katılmasını çok istiyor. Genç teknik adam, Leipzig'de birlikte çalıştığı Milanlı kanat-forvet Christopher Nkunku'nun 1 numaralı adayı olduğunu vurguladı. İtalyan ekibine ilk etapta 25 milyon euroluk teklif yapıldı fakat bu kabul görmedi. Fransız oyuncu da Süper Lig'e gelmeye sıcak bakmıyor. Sezon başında katıldığı Milan'da gösterdiği performansla eleştiri topladı fakat son bölümde yakaladığı çıkışla fikirleri değiştirdi.