  Tedesco onu istiyor! 1 numaralı aday Christopher Nkunku
Spor

Tedesco onu istiyor! 1 numaralı aday Christopher Nkunku

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli yönetim Alexander Sörloth ve Lookman transferine yoğunlaşırken Tedesco ise Milan'dan Nkunku'nun alınması için yoğun baskı uyguluyor. İşte detaylar...

5 Ocak 2026 Pazartesi 09:04
Tedesco onu istiyor! 1 numaralı aday Christopher Nkunku
Fenerbahçe devre arası transfer dönemini adeta sezon başı gibi geçiriyor. Sarı-Lacivertliler hücum hattı için hayli ciddi paralar harcayacak. Atletico Madrid'den Sörloth ve Atalanta'dan Ademola Lookman için bonservis olarak 60 milyon euroları zorlayan Yönetim, Domenico Tedesco'nun raporu dışında hareket ediyor. Özellikle Başkan Sadettin Saran, Sörloth ve Lookman'ın takıma katılmasını çok istiyor. Genç teknik adam, Leipzig'de birlikte çalıştığı Milanlı kanat-forvet Christopher Nkunku'nun 1 numaralı adayı olduğunu vurguladı. İtalyan ekibine ilk etapta 25 milyon euroluk teklif yapıldı fakat bu kabul görmedi. Fransız oyuncu da Süper Lig'e gelmeye sıcak bakmıyor. Sezon başında katıldığı Milan'da gösterdiği performansla eleştiri topladı fakat son bölümde yakaladığı çıkışla fikirleri değiştirdi.

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

