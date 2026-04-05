Tedesco'dan Asensio açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

"Kendimi iyi ve rahatlamış hissediyorum. İçeride kendi içimde sevinmek istedim, sonra taraftara ve oyunculara saygıdan ötürü dışarı çıkıp sevindim."

"Oynamış olduğumuz Gaziantep maçından sorna takıma birkaç gün izin verdik. Sezonun oraya kadar olan periyodu zorlu geçmişti. Montella ile de konuşup oyuncuların 2 gün izin yapmalarını istemiştim, milli takıma dinlenmiş katılsınlar diye.

"Son maçlarda problem olan şeylerin üzerinde durduk. Ortaları engellemek, ceza sahası içinde hata yapmamak. Ortaları engellemek için canavar gibiydik, Nelson, Archie, Levent. Jayden da adam adama markajı iyi şekilde yaptı. Takımın performansından mutluyum."

"2.5-3 günlük bir ara verdik, biraz nefes alsın oyuncular diye. Sonra odağımız Beşiktaş oldu. Odaklanmış bir şekilde hazırlandık. Takımın enerjisi çok yüksekti. Bugün de iyi bir maç çıkardık."

"Maç içerisinde pozisyonda yerde kaldı Asensio. Sonra içeri girdi denemek için. Çıkmak zorunda kaldı. Devre arasında onunla konuşamadım. Kendisi daha ileri kontroller için gitti.

"Üst düzey bir oyuncu ve önemli bir oyuncu. Zorlukların üstesinden diğer oyuncularla da gelebiliriz. İsmail giremedi, çünkü dün idmanda şiddetli bir darbe aldı, ayağında ödem vardı. Koşması bile zordu. İlaç alıp kulübede olmak istedi, 5-10 dakika olsun yardım edebilmek için. İsmail'in ve takımımızın sahip olduğu ruh budur."

"Marco Asensio'nun ilk izlenimimize göre ciddi bir sakatlığı olmadığını tahmin ediyoruz ama şu anda ödem var. 2. MR'dan sonra netleşecek."

"Tribünde Kerem'in oyuna girmesini isteyen küçük bir çocuk vardı. Golün ardından işaret ettiğim kişi oydu. Kerem'in oyuna girmesini çok istiyordu."

"Kante hep oradaydı. Çok keskindi. Çok akıllıydı. Her oyuncunun yeni bir takıma katıldığında zamana ihtiyacı vardır. Onun da vardı."

"Baskı bu oyunun bir parçası. Bir anlamda itici de oluyor. Her maçımızı kazanmamız gerekiyor, puan kaybettiğimizde de her şey felaket oluyor. Karagümrük maçı sonrası bizim için kolay değildi ama yapılan konuşmalar ve çalışmalar sonrasında takım tekrar hayata döndü. Önümüzde hala çok maç var. Sezon çok ateşli."

"Hakemlerle bir problem yaşamıyorum. Sarı kart gördüğüm pozisyonda, Cerny sahanın dışındaydı, düşeceğini hissettiğim için tuttum. Bu yüzden sarı kart gördüm. Bunu kabul etmem gerekiyor. Yapacak bir şey yok."

"Galip gelmek için penaltıya ihtiyacımız yoktu. Çok net pozisyonlar ürettik. Daha ilk dakikada Nene 5 metreden kaçırdık. Kaleciyle çok fazla karşı karşıya kaldık. Normalde bu pozisyonlardan sonra penaltıya ihtiyaç kalmazdı. Çok iyi bir performans sergiledik. Son haftalara bakınca Beşiktaş ve Trabzonspor ligin tepesindeki takımlar. Beşiktaş, Galatasaray dışında her maçı kazandı, özgüveni yüksek bir takım. İyi bir dönemdeydiler. 3 puan için mutluyuz."

"Penaltı için bir şey söyleyemem. Hakem düdüğü çaldıktan sonra ben bu kararı yargılayamam."

"Talisca iyi oynadı. 60 civarı biraz gücü azalmıştı. Sidiki Cherif oyuna girerse daha çok güç katar diye hissettim. O sırada savunma arkası koşular gerekiyordu, tıpkı penaltı pozisyonu gibi. Hem baskıda hem arkaya koşularda faydalı olacaktı. Uduokhai'yi de ikili mücadelelere sokmak istedik. Hem taktiksel hem de Talisca'nın gücü nedeniyle değişiklik yaptık. Kendisi sakatlıktan çıktı."