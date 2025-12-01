İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Tedesco'dan derbi değerlendirmesi: Elimizden gelenin en iyisini yaptık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, derbi sonrası yaptığı değerlendirmelerde maçın genel seyrini yorumladı. İtalyan çalıştırıcı, takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu dile getirdi.

1 Aralık 2025 Pazartesi 23:16
Tedesco'dan derbi değerlendirmesi: Elimizden gelenin en iyisini yaptık
Süper Lig'de Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı. Kadıköy'deki kritik 90 dakika 1-1 sona ererken, maçın ardından teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Domenico Tedesco, "Çok şeyi iyi yaptık. İlk yarıda maça basit bir başlangıç yapmak istedik. Beşiktaş maçında çok fazla topla oynamaya çalıştık ve 2-0 geriye düştük. Bugün ilk 10-15 dakika basit oynamak istedik. Galatasaray'ın uzun topları savunmasını istedik. Maç başında şiddetli bir pres sergilemek istedik. İyi başladık ama bireysel oyundan, Sane'nin katkısıyla 1-0 geriye düştük. Bu tarz maçlarda bu tarz oyuncularla böyle şeyler oluyor. Biz maçı ilk yarının sonunda ve ikinci yarının tamamında kontrol ettik bence" ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, "Galatasaray'a karşı oynuyoruz, şakasına bir takım değil. Onlar da maçı kontrol edemedi. Tempo, mentalite, iştah belirleyici oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Böyle maçlarda bazen oyunu kontrol edersiniz bazen edemezsiniz. İkinci topları kazanmak çok önemliydi. Barış'a ve Osimhen'e sürekli uzun oynadılar. Bunların da çoğunu iyi savunduk" dedi.

