23 Aralık 2025 Salı
Spor

Tedesco'dan derbi sonrası açıklamalar ''Kabul edip yolumuza devam etmeliyiz''

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş derbisinin ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, mağlubiyeti kabul ederek yollarına devam edeceklerini belirtirken, rakibin cesur oyununa dikkat çekti. Tedesco ayrıca taraftar desteğinden övgüyle bahsederek her resmi maçı kazanma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

23 Aralık 2025 Salı 23:37
Tedesco'dan derbi sonrası açıklamalar ''Kabul edip yolumuza devam etmeliyiz''
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı ağırladıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KABUL EDİP YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ"

"Cesur oynadılar, önde baskı yaptılar. İlk yarıda çok top kaybı yaptık, ikinci yarı düzelttik. Son dakika pozisyonu nedeniyle maçı kaybettik. Bu da oyunun bir parçası. Rakibimiz ofans anlamında iyi işler yaptı, Abraham'ın direkt oyunları ve pasları, Cerny'nin hücumları. Kabul edip yolumuza devam etmeliyiz."

"HER RESMİ MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Süper Kupa maçları, resmi maçlar. Her resmi maçı kazanmak istiyoruz. Bugün de kazanmak istedik. İlk kupamızı almak çok güzel olur. Bunun için elimizden geleni yapacağız."

"PARAYLA ALINACAK BİR ŞEY DEĞİL BU"

"Taraftarımıza, destekleri için teşekkür ediyorum. Evimizde çok maç kazandık ve onlar sayesinde kazandık. Gerçekten inanılmaz taraftarlar. Bu takımın teknik direktörü olmaktan gurur duyuyorum. Bu kelimelerle anlatılacak, parayla alınacak bir şey değil bu."

"OYNADIĞIMIZ HER MAÇ YENİ FİKİR VERİYOR"

"İyi bir fırsattı, bazı oyuncuları görebilmemiz açısından. Bu oyuncular hakkında hiçbir fikrimiz yok değildi. Daha önceki maçlarda az süre almadılar, sıfır dakika almadılar. Oynadığımız her maç yeni fikir veriyor. Cevap evet."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transferler hakkında konuşmayacağım. Çünkü bu akşam derbi oynadık, maçı konuşmayı tercih ederim. Transfer dönemleri benim için streslidir. Takım gazeteleri okuyor, dedikodular var. Bunu okuyan oyuncular, böyle haberler gördüklerinde mutlu olmazlar. Günün sonunda bu durumu kabul etmeleri gerekiyor. Dedikodular var ama kulübün takımı geliştirmek istediği doğru. Önümüzdeki maçı 6 Ocak'ta oynayacağız. Nefes alacak vakit yok. Ocak transfer dönemi karışıktır. Transfer pazarında hangi oyuncular uygundur bilemezsiniz. Kafamda belli fikirler var. Bu fikirleri gerek yönetimimizle gerek başkanımızla gerek sportif direktörle konuşuyorum. Neler yapabileceğimizi göreceğiz. Şu istiyorum diye isim belirtmem, profil söylerim. Sezon ortası transfer dönemi benim için reaksiyon, yaz transfer dönemi aktiftir."

