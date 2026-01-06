İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Tedesco'dan iddialı sözler: Bütün kupaları kazanmak istiyoruz

Domenico Tedesco, Süper Kupa finaline yükseldikleri maçın ardından Fenerbahçe'nin hedefinin tüm kupaları kazanmak olduğunu söyledi. İtalyan teknik adam, ilk maçında 2 asist yapan Anthony Musaba'nın performansını da övgüyle değerlendirdi.

HABER MERKEZİ6 Ocak 2026 Salı 23:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa'da finale kaldıkları Samsunspor maçının ardından konuştu.

İtalyan teknik adam, "Bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Başkanın, birçok oyuncunun ilk kupası olabilir. Galatasaray finali için en iyisini yapacağız ve sonucu göreceğiz." dedi.

Domenico Tedesco, ilk maçındaki performansıyla dikkat çeken yeni transfer Anthony Musaba ile ilgili, "Anthony Musaba ve takımın formu harikaydı. Musaba için kolay değildi, iki gün önce gelip, eski takımına karşı oynadı. Takıma yardımı çok büyüktü. Takım da çok iyiydi. Her söylediğimizi en iyi şekilde uyguladılar." ifadelerini kullandı.

