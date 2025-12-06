Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

Maçın hemen öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İlk 11'de neden rotasyona gittiğini açıklayan Domenico Tedesco "Derbide Oğuz, Talisca ve Duran iyi performans gösterdi. Fred'in antrenman performansı iyiydi. Oyuna tazelik, iştah katmak istedik. Bu isimler de bunu karşıladığı için ilk 11'de başlayacaklar." dedi.

Önceliklerinin hücum olduğunu söyleyen Tedesco "Ofansif bir düşünceyle sahada olacağız. Her maçı kazanmak, goller atmak, domine etmek istiyoruz. En önemli şey maçları kazanmak, bunun için savunma da önemli. İyi bir modumuz var bu şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.