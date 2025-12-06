İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Tedesco'dan kadro açıklaması: Oyuna iştah katmak istedik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, RAMS Başakşehir maçı öncesi rotasyonun sebebini oyuncuların form durumu ve antrenman performansıyla açıkladı. İtalyan çalıştırıcı, sahaya ofansif bir oyun anlayışıyla çıkacaklarını ve hedeflerinin maçı domine ederek kazanmak olduğunu vurguladı.

HABER MERKEZİ6 Aralık 2025 Cumartesi 19:23 - Güncelleme:
Tedesco'dan kadro açıklaması: Oyuna iştah katmak istedik
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

Maçın hemen öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İlk 11'de neden rotasyona gittiğini açıklayan Domenico Tedesco "Derbide Oğuz, Talisca ve Duran iyi performans gösterdi. Fred'in antrenman performansı iyiydi. Oyuna tazelik, iştah katmak istedik. Bu isimler de bunu karşıladığı için ilk 11'de başlayacaklar." dedi.

Önceliklerinin hücum olduğunu söyleyen Tedesco "Ofansif bir düşünceyle sahada olacağız. Her maçı kazanmak, goller atmak, domine etmek istiyoruz. En önemli şey maçları kazanmak, bunun için savunma da önemli. İyi bir modumuz var bu şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

