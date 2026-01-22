İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

Tedesco'dan Talisca sorusuna cevap

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Aston Vİlla maçı öncesi konuştu. Tedesco, Talisca'nın ilk 11'de değerlendirilmeme sebebini açıkladı.

22 Ocak 2026 Perşembe 19:54
Tedesco'dan Talisca sorusuna cevap
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak.

Maç öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İşte Tedesco'nun açıklamaları:

"Bu tarz maçları her zaman istiyor, bu tarz maçlardan mutlu oluyoruz. Takımım hazır. Musaba ve Mateo'yu listeye henüz ekleyemedik, bu maç kadrosunda olanlar çok istekli ve motive. Bizler bu takıma karşı en iyi mücadelemizi vermek istiyoruz. Biz de üst seviye bir takım olmak istiyoruz, bu meydan okumayı yapmak istiyoruz."

TALISCA CEVABI

"Talisca'yı dinlendirmemiz gerekiyor, sadece fikstür değil. Kendisinin sakatlıktan dönme durumu var, aralıkta kalf kasından sakatlandı. En iyi kararın kulübede olması olduğunu düşündük. Kulübeden girebilir. 3 gün sonra da çok önemli bir Göztepe var. Dolayısıyla, adım adım..."

Popüler Haberler
