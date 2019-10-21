22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8013
  • 6,4771
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tehlikenin adı Andone

G.Saraylı oyuncunun 3-2’lik Sivas maçında 2 gol attığını hatırlatan Mundo Deportivo Gazetesi, “Zidane, Real Madrid’deki koltuğunu korumak istiyorsa Andone’ye dikkat etmek zorunda” diye yazdı.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GALATASARAY’IN Şampiyonlar Ligi’nde yarın Real Madrid ile oynayacağı karşılaşma öncesi İspanyol basınında Florin Andone ismi öne çıkmaya başladı. Radamel Falcao’nun sakatlığını gerekçe göstererek oynamadığı dönemde formayı sırtına geçiren Rumen golcü 3-2 kazanılan Sivasspor maçında biri penaltıdan iki gol atarken, ortaya koyduğu futbol ile de alkış toplamıştı. İspanyol Mundo Deportivo Gazetesi de Real Madrid için yarınki maç öncesinde dikkat edilmesi gereken oyuncu olarak Andone ismini öne çıkarttı.

FALCAO’DAN DAHA ETKİLİ BAŞLADI

Gazetede Hagi’den sonra G.Saray’da yıldızı parlayan ikinci Rumen futbolcunun Florin Andone olduğu vurgulanırken, “Real Madrid’de alarm zilleri çaldı. La Liga’da liderlik koltuğunu kaybeden, Şampiyonlar Ligi’nde henüz galibiyeti olmayan Real’de sıkıntılı günler geçiren Teknik Direktör Zidane eğer koltuğunu korumak istiyorsa, Andone’ye dikkat etmek zorunda. Sakat Falcao İstanbul’daki maçta büyük ihtimalle oynamayacak ancak onun yerine görev yapacak olan Andone, daha tehlikeli bir oyuncu” yorumunu yapıldı.

Afrikalı katılımcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Reis’ diye seslenerek sarıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dikkat! Meteoroloji'den o iller için kuvvetli yağış uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den o iller için kuvvetli yağış uyarısı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Gri listede aranıyorlardı! İkna yoluyla teslim oldular

Gri listede aranıyorlardı! İkna yoluyla teslim oldular

Dünyaca ünlü deprem uzmanı uyardı! Mart'ın ilk haftası büyük bir deprem olacak

Dünyaca ünlü deprem uzmanı uyardı! Mart'ın ilk haftası büyük bir deprem olacak

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Eşiyle kavga etti! Sonrası korkunç...

Eşiyle kavga etti! Sonrası korkunç...

Lübnan'da protestolar etkili oldu: Bakan maaşları yüzde 50 azaltılacak

Lübnan'da protestolar etkili oldu: Bakan maaşları yüzde 50 azaltılacak
 

POPÜLER HABERLER

YPG/PKK tahrip ettiği hastane önüne teröristbaşı posteri asmış

YPG/PKK tahrip ettiği hastane önüne teröristbaşı posteri asmış

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA