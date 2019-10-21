Tehlikenin adı Andone

GALATASARAY’IN Şampiyonlar Ligi’nde yarın Real Madrid ile oynayacağı karşılaşma öncesi İspanyol basınında Florin Andone ismi öne çıkmaya başladı. Radamel Falcao’nun sakatlığını gerekçe göstererek oynamadığı dönemde formayı sırtına geçiren Rumen golcü 3-2 kazanılan Sivasspor maçında biri penaltıdan iki gol atarken, ortaya koyduğu futbol ile de alkış toplamıştı. İspanyol Mundo Deportivo Gazetesi de Real Madrid için yarınki maç öncesinde dikkat edilmesi gereken oyuncu olarak Andone ismini öne çıkarttı.

FALCAO’DAN DAHA ETKİLİ BAŞLADI

Gazetede Hagi’den sonra G.Saray’da yıldızı parlayan ikinci Rumen futbolcunun Florin Andone olduğu vurgulanırken, “Real Madrid’de alarm zilleri çaldı. La Liga’da liderlik koltuğunu kaybeden, Şampiyonlar Ligi’nde henüz galibiyeti olmayan Real’de sıkıntılı günler geçiren Teknik Direktör Zidane eğer koltuğunu korumak istiyorsa, Andone’ye dikkat etmek zorunda. Sakat Falcao İstanbul’daki maçta büyük ihtimalle oynamayacak ancak onun yerine görev yapacak olan Andone, daha tehlikeli bir oyuncu” yorumunu yapıldı.