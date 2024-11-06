A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncuları Tilbe Şenyürek, Meltem Yıldızhan, Berfin Sertoğlu ve Gökşen Fitik, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda yarın oynayacakları Romanya karşılaşmasından galip ayrılıp grupta avantajlı duruma geçmek istediklerini söyledi.

Tilbe Şenyürek, Meltem Yıldızhan, Berfin Sertoğlu ve Gökşen Fitik, Basketbol Gelişim Merkezi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Tilbe Şenyürek, rakipleri Romanya'yı daha önce izlediklerini belirterek, "Biz, Romanyalı oyunculardan daha uzunuz. Karşılaşmada daha kısa ve hareketli bir takım bekliyoruz. Her takıma hazırlandığımız gibi hazırlandık. Rakip seçme gibi bir lüksümüz yok. Son yıllarda beklediğimiz başarıları yakalayamadığımız için her rakibe karşı aynı ciddiyetle maça çıkıyoruz. Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk maçımızı oynayacağız. Romanya maçından sonra zorlu bir Slovakya maçı oynayacağız. Onları yenmiştik ama karşımıza yeni bir takım çıkacak. Önümüzdeki maçları kazanıp 4'te 4'le devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'na kesinlikle gideceklerini dile getiren Tilbe, "Sakatlıklar da olsa mevcut şartlarda çok yetenekli bir jenerasyon var. Benim gibi deneyimli oyuncular da var. Bu takımın Avrupa Şampiyonası'na bir şekilde gitmesi gerekiyor. Bahanelerin arkasına sığınmadan, yeniden büyük organizasyonlarda yer almamız gerekiyor. Federasyonun çabası bunu hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mağlubiyet almadan eleme grubunu tamamlamak istediklerini belirten Tilbe, "Hiç mağlubiyet almadan grubu tamamlarsak, Avrupa Şampiyonası'nda ilk torbada olacağız. Bu durumda da bizim aksimize mağlubiyet yaşayan takımlarla oynayacağız. Daha rahat bir gruba gidebiliriz. Bu sayede gruptan çıkma ihtimalimiz daha da artar. Buralarda hiç mağlubiyet almadan ilk torbaya girmemiz lazım." şeklinde görüş belirtti.

MELTEM YILDIZHAN: "ROMANYA MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Meltem Yıldızhan ise Romanya maçı için heyecanlı olduğunu belirterek, "2'de 2 yapmak istiyoruz. Romanya maçı bizim için çok önemli. Sonra da Slovakya deplasmanına gideceğiz. Slovakya'yı da yenip Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi istiyoruz." şeklinde konuştu.

En önemli hedeflerinin Avrupa Şampiyonası olduğunu belirten Meltem Yıldızhan, "Maç maç gitmek istiyoruz. Önemli olan Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Milli takımımızda çok değerli oyuncular var. Genç bir takımız. Bunu kullanmak istiyoruz. Enerjimiz yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Berfin Sertoğlu, gruptaki iki maçı kazandıklarını hatırlatarak, "Romanya karşılaşması, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ilk milli maç olacak. Romanya ve Slovakya maçlarını kazanıp grubu birinci bitirmek istiyoruz. Şubat'taki maçlardan da galibiyet alıp Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Deneyimli oyuncularla birlikte aynı milli takımda oynadığı için mutlu olduğunu vurgulayan Berfin, "Takım arkadaşlarımdan çok şey öğreniyorum. Bu kısa bir kamp oldu. Çok fazla konuşma fırsatı bulamadım. Onlarla beraber oynadığım için mutluyum. Milli takımın kalıcı bir parçası olmak istiyorum. Umarım bunu da başarırım." diye konuştu.

Gökşen Fitik ise Romanya ve Slovakya maçının öneminin farkında olduklarını vurgulayarak, "Avrupa Şampiyonası'na gitmek için bu maçları kazanmamız lazım. Avrupa Şampiyonası'nda en üst seviyede olmak istiyoruz. Adım adım gitmek istiyoruz. Önümüzdeki 2 maçı kazanırsak, Avrupa Şampiyonası'nda daha avantajlı olacağız. Kendi potansiyelimizin farkındayız. Kürsüye çıkabilecek bir takımız. Bu bizim tek hedefimiz. Bunun için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.