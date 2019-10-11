TÜRKİYE, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde en kritik maçlarından birisine bu akşam çıkacak. Grupta Fransa ile birlikte 15 puanla ilk iki sırayı paylaşan ekibimiz saat 21.45’te Arnavutluk’u Ülker Stadı’nda konuk edecek. Rumen hakem Hategan’ın düdük çalacağı maç TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. İlk maçta rakibini deplasmanda 2-0 yenen Ay-Yıldızlılar’ın galibiyetten başka düşüncesi yok. Millilerimiz bu akşamki karşılaşmayı kazanarak hem zirvedeki yerini korumak hem de final maçı olarak gördüğümüz pazartesi günkü Fransa karşılaşmasına moralli çıkmak istiyor. Türkiye, bu akşam uluslararası arenada 575. maçına çıkacak. Milliler bundan önceki sınavlarda 219 galibiyet alırken, 222 kez yenildi. 133 mücadele berabere sonuçlandı. Milli maçlarda 759 gol sevincvi yaşadık, 822 de gol yedik.

MUHTEMEL 11’LER:

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Ozan, Abdülkadir, Emre, Hakan, Kenan Karaman, Cenk

ARNAVUTLUK: Strakosha, Lenjani, Hysaj, Djimsiti, Dermaku, İsmajl, Gjasula, Bare, Manaj, Memushaj, Cikalleshi