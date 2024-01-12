Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde bu sezon birçok alanda rekorları alt üst etti. Sarı-Lacivertliler'in şu anda en dikkat çeken istatistiği ise hücumdaki inanılmaz performansı.

RAKİP SAVUNMALARIN KABUSU

Kanarya, pazar günü İstanbulspor'u 5-1 mağlup ettikten sonra önceki gün de Konyaspor'u 7-1'le adeta ezdi geçti. Şu anda savunma oyuncuları ve kalecilerin karşılaşmayı isteyecekleri son takım Fenerbahçe.

56 KEZ GOL ATILDI

Sarı-Lacivertliler, ligde şu ana kadar 56 kez ağları havalandırdı. 19. haftalar itibariyle lig tarihinde bu kadar fazla gol sayısına ulaşan bir takım olmamıştı.

103 GOLLÜ SEZONUN 19. HAFTASINDA 47 GOL

103 gollü 1988-89 sezonunda Fenerbahçe, 19. haftada 47 kez ağları havalandırmıştı.

TEK RAKİBİ BAYERN MÜNİH!

Avrupa'nın 5 büyük liginde de İsmail Kartal'ın ekibi kadar gol sevinci yaşayan takım yok. Ancak maç başı gol ortalamasında Alman devi Bayern Münih 3.26 ile zirvede. Sarı-Lacivertliler ise 2.94 ortalama yakalamış durumda. Bu rakam Fransa'da PSG'de 2.47, İspanya'da Girona'da 2.42, İngiltere'de Manchester City'de 2.36 ve İtalya'da İnter'de 2.31.