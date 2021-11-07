7 Kasım 2021 Pazar 21:51 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 22:01

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da Fenerbahçe'nin evinde Kayserispor ile 2-2 berabere kaldığı maçı yorumladı. Dilmen, bunun tek sorumlusunun teknik direktör Vitor Pereira olduğunu belirtirken, "Ali Koç, hemen amasız, fakatsız Fenerbahçe ile bu hocanın ilişiğini kesmeli." ifadelerini kullandı.





"KAYSERİSPOR 3 PUAN KAYBETTİ"

"Kayserispor 3 puan kaybetti. Fenerbahçe 1 puan kazandı, çok doğru. Direkten döndü, sarı kart gördü falan, bunlara gerek yok."

"3 PUAN CEBİNDEN DÜŞTÜ"

"Hikmet Karaman uzatmalarda oyuncu değişikliği yaptığı için uzadı iyice maç. 3 puan son anda cebinden düştü."

"İLKİNDE ORAYI HAKEM GÖREMEYEBİLİR"

"Cüneyt Çakır, iki penaltıyı da VAR'dan veriyorsa soru işareti. İlki tamam ama ikinci de gördüm dedin, korneri gösterdin. İlkinde orayı hakem göremeyebilir."

"ALİ KOÇ, VİTOR PEREIRA'YI TUTAR"

"Fenerbahçe'nin yenilmesi daha iyi olacaktı. Korkarım ki Ali Bey, 2-2'nin hatırına tutar bu hocayı."

"BENİMLE DALGA GEÇİYORLARDI"

"Fenerbahçe'nin lider olduğu zamanlarda söylüyordum ben, 'görünen köy klavuz istemez' diye, dalga geçiyorlardı benimle."

"ALİ KOÇ, KENDİSİNE KÖTÜLÜK YAPIYOR"

"Bir başkan kendisine ancak böyle kötülük yapabilir. Ali Koç da teknik direktörü takımda tutarak kendisine kötülük yapıyor. Fenerbahçe'de Ali Koç'a gösterilen tolerans kimseye gösterilmedi."

"BÖYLE OLMAZ"

"Fenerbahçe'de bir hoca var. Şampiyonluk yaşamış falan, nerede? Çin, Yunanistan, Portekiz falan. Böyle bir öz geçmiş ile olmaz."

"OYUNCULAR HOCAYA GÜVENMİYORLAR"

"Benim hissettiğim Fenerbahçe'de oyuncular Pereira'ya güvenmiyorlar. Bazı taraftarlar Ali Koç için Pereira'ya da güvenmişlerdi. Ama sonuçların ardından onlar da güvenlerini kaybetti. Ali Koç'a olan da güvenleri azaldı."

"GÖNDER, GİTSİN"

"Ali Bey hata yaptınız, insan hata yapabilir. Bindir uçağa gitsin, gönder. Fenerbahçe 2-1 kazansa göndermeyecek belki ama şimdi gönder, gitsin."

"EN BÜYÜK SANATÇI"

"Sen elindeki en büyük sanatçıyı maçın son anlarında oyuna sokarsan en fazla 2-2 yapabilir. Elinde uçan, kaçan bir takım olsa koşmuyor falan de, oynatma ama öyle de değil. (MESUT ÖZİL)"

"TEK SORUMLUSU VITOR PEREIRA"

"Fenerbahçe'nin kadrosu Mesut Özil'den bağımsız burada olmaz. Bunun tek sorumlusu Vitor Pereira'dır. Ali Koç da Pereira'ya hala katlandığı için sorumludur."

"PAZARLIK YAPMA, GÖNDER"

"Ali Koç, hemen amasız, fakatsız Fenerbahçe ile bu hocanın ilişiğini kesmeli. Hayatımızın bir parçasına Portekiz'den bir adam gelmiş ve acı çektiriyorsa, göndereceksiniz. Tutmak da sizin hatanız. Alacaksın kağıdı 'gel bakalım kardeşim, ne kadar istiyorsun' istediğini veririm hiç pazarlık da yapmam."

"NALBANT GETİRMİŞSİN"

"Sen zeytinyağını almışsın, en güzel yemeklik malzemeleri toplamışsın ama aşçı getireceğin yerde nalbant getirmişsin. Ben Fenerbahçe'nin kadrosundan iki tane takım çıkartırım, ikisi de Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa oynar. Fenerbahçe'de maçlara hiç hoca gelmese bu kadar puan alır."

"KIRMIZI KAR YAĞARSA PEREİRA İLE ŞAMPİYON OLABİLİR"

"Ali Bey, eğer hocayı göndermezse kendisi için çok zor. Ben kendi adıma göndermezse, çok kırılırım. Fenerbahçe, kırmzı kar yağarsa Pereira ile şampiyon olabilir sadece."