Tek suçlu ben miydim!
TFF’ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer almayan Benzia bu ifadeyi kullanırken, “Son iki maçta ilk 11’deydim. Hiçbir sorun yoktu. Niye böyle bir karar alındı, anlamak çok zor” ifadesini kullandı.
- StarSpor
FENERBAHÇE’NİN ara transfer döneminin ardından TFF’ye bildirdiği 28 kişilik listede yer almayan Yassine Benzia hayal kırıklığına uğradı. İkinci yarıda artık ligde forma giyemeyece olan, sadece Avrupa Ligi’nde oynama şansı bulunan Cezayirli futbolcu karara büyük tepki gösterirken, “Fener’e büyük işler başarmak için geldim, elimden geleni her zaman yapmaya çalıştım ve bu takımın bu durumunun sorumlusu ben değilim. Tek suçlu da ben değilim. Hoca, son iki maçta da bana 11’de görev verdi, bu şekilde bir karar nasıl alındı anlayabilmiş değilim” diyerek şaşkınlığını gösterdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.