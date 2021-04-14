Tekerlekli sandalye tenis turnuvaları yarın Türkiye'de başlıyor

AA 14 Nisan 2021 Çarşamba 19:47 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 19:47

50 ülkeden 120 sporcunun mücadele edeceği organizasyonlarda Türkiye'yi erkeklerde Hakan Güngör, Uğur Altınel, Fatih Karataş, Emirhan Toper, Yunus Emre Arslan, Oğuzhan Güneş, Ahmet Kaplan, Serdar Antaç, İzzet Türk, Binali Uğur, Yahya Aker, Ali Ataman; kadınlarda ise Büşra Fatma Ün, Ayşegül Zararsız, Nurşen Şen, Zeliha Aksak ve Ayfer Aker temsil edecek.

Müsabakalar kadınlar, erkekler, 18 yaş altı ve quad kategorilerinde düzenlenecek.

Öte yandan Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, kentte çalışmalarını sürdüren Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Kocakaya, kamp hakkında teknik ekipten bilgi alırken, turnuvada yarışacak sporculara başarı diledi.